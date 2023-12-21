VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 8.438,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 8.439,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Gözler faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.300 puanın destek, 8.500 ve 8.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.