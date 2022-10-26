Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 4.374,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 değer kaybıyla 4.374,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 4.382,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin risk iştahını beslediğini bildirdi.

Bilanço döneminin bugünden itibaren yoğunlaşacağını ve hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade eden analistler, endeks kontratında vade sonuna yaklaşılması nedeniyle pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin de artabileceğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 4.400 ve 4.450 seviyelerinin direnç, 4.350 ve 4.320 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.