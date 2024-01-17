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Ekonomi
AA 17.01.2024 09:36

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 azalışla 9.086,50 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
[Fotograf: AA]

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 altında 9.086,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 9.125,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 9.088,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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