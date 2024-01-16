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Ekonomi
AA 16.01.2024 21:55

Venedik'e günübirlik gelen turistlerden ücret alınmasına yönelik portal devreye girdi

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilmek amacıyla şehre günübirlik ziyarete gelen turistlerden giriş ücreti alınmasını sağlayacak portal hizmete girerken, bu sayede bugünden itibaren rezervasyon yapılabilecek.

Venedik'e günübirlik gelen turistlerden ücret alınmasına yönelik portal devreye girdi
[Fotograf: Reuters]

Venedik Belediye Meclisi'nin kentteki turist yoğunluğunu kontrol maksadıyla Eylül 2023'te aldığı "günübirlik ziyaretçilerden giriş ücreti alınması uygulaması" kararına ilişkin bugün bir adım daha atıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik'e günübirlik ziyaret maksadıyla gelen turistlerden kente giriş ücreti olarak kesilecek 5 euroluk ücretin önden ödenebileceği ve turist yoğunluğunun artmasının beklendiği tatil günleri gibi zamanlara rezervasyon yapılmasını sağlayacak dijital internet portalı devreye girdi.

Böylece, kente bu yıl bahar ve yaz döneminde günübirlik gelmeyi planlayan turistlerin, ziyaretleri belediyenin "yoğun gün" olarak belirlediği 29 farklı günden birine denk geliyorsa, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden giriş ücretini ödeyerek rezervasyon yapması gerekecek. Turistler, bugünden itibaren rezervasyon yapabilecek.

Bu işlem karşılığında günübirlik ziyaretçilerin akıllı telefonuna geçiş belgesi özelliğinde bir karekod gönderilecek ve şehirde rastgele yapılacak kontrollerde bu karekodun gösterilmesi gerekecek. Giriş ücretini ödemeyenler, yerel yetkililerin kontrollerinde tespit edilmeleri halinde giriş ücretine ek olarak 50 ile 300 euro arasında bir idari para cezası ödemek durumunda kalacak.

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Belediye Meclisi'nin kararıyla, giriş ücreti, bu yıl yoğun geçmesi beklenen ve bazı tatil günlerini de kapsayan 29 ayrı günde denenecek. Bu kapsamda, giriş ücreti uygulaması ilk olarak 25-30 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

Giriş ücreti uygulamasının amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtiliyor.

Venedik Belediye Meclisi'nin Eylül 2023'te aldığı giriş ücreti uygulaması kararını destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik’i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da "oyun parkı gibi bir şeye" dönüştüreceği tepkisini dile getiriyor.

Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

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