Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye ek zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjde verdi.

Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığı müjdesini duyurdu.