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Ekonomi
TRT Haber 16.01.2024 19:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye ek zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini verdi, artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye ek zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjde verdi. 

Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığı müjdesini duyurdu. 

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