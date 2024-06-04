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Ekonomi
AA 04.06.2024 09:31

VİOP'ta endeks güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 tabanlı kontrat, günde yüzde 0,3 azalışla 11.890,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks güne düşüşle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seansta devam eden yüzde 0,3 altında 11.890,00 seviyesindeki işlemi gördü.

Dün, alıcılı bir izlemeyi izleyen endeks kontratı, normal seansta önceki devamının yüzde 1,4'ü üzerinden 11.921,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 11.923,00 sayı kaydetti.

Analistler, küresel ödeme piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika politikasının genişlediğini ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden para akışının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun verinin merkezinin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'ten itibaren 66,5 milyar atomun iyileşmesiyle 31 Mayıs Cuma günü artıya dönerek 1,5 milyar çıktı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayıları, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edilmesini aktaran analistler, teknik açıdan eksenli kontratında 11.800 ve 11.700'ün desteklendiği, 12.000 ve 12.100 noktasının direnç durumunun olduğu kaydedildi.

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