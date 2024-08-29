Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.08.2024 12:21

Vergi rekortmenleri listesinde 7 enerji şirketi yer aldı

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, 2023'te enerji sektöründen 7 şirket yer alırken, söz konusu firmalara 16 milyar 854 milyon 950 bin 501 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Vergi rekortmenleri listesinde 7 enerji şirketi yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 34 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Listede kurumsal bilgileri açıklananlar arasında 7 enerji firması yer aldı. Enerji firmalarına tahakkuk ettirilen vergi tutarı, 16 milyar 854 milyon 950 bin 501 lira oldu.

2023 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
2023 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), tahakkuk ettirilen 5 milyar 820 milyon 245 bin 724 lira vergiyle 10. sırada yer aldı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 5 milyar 368 milyon 70 bin 117 liralık vergiyle 11. sırada; Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar 738 milyon 12 bin 310 liralık vergiyle 38. sırada; İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ, 1 milyar 322 milyon 709 bin 359 liralık vergiyle 54. sırada; Petrol Ofisi AŞ 1 milyar 45 milyon 8 bin 736 liralık vergiyle 65. sırada; Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ, 828 milyon 118 bin 974 liralık vergiyle 83. sırada ve OPET Petrolcülük AŞ, 732 milyon 785 bin 277 liralık vergiyle 98. sırada yer aldı.

Söz konusu firmalar petrol rafinericiliği ve dağıtımı, maden, enerji santrallerinin inşaatı, elektrik üretimi ve iletimi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Vergi rekortmenleri listesinde 2 kadın yer aldı
Vergi rekortmenleri listesinde 2 kadın yer aldı

ETİKETLER
Enerji Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi
Sıradaki Haber
Küçük işletmelere destek: 1,5 milyon mükellef enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Bir asırlık tarihe sahipler: 5 tabya daha koruma altına alınacak
12:43
Kilis'te köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor
12:39
Batı Şeria'nın Cenin kentinde iletişim ve internet hizmetleri kesildi
12:32
Düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin lira ceza
12:44
Denizlerde plastik miktarı 2030 yılına kadar 53 milyon tona ulaşabilir
12:49
Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 15 Filistinli daha öldürüldü
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti büyük ölçüde kurudu
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti büyük ölçüde kurudu
FOTO FOKUS
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ