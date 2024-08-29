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Ekonomi
AA 29.08.2024 10:14

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 4, yıllık bazda yüzde 61,77 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,05 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 66,34, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 59,35, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,1 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,37 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,33, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,97, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 9,78 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,85 artış kaydetti.

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