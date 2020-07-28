Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında kurulacak "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" çalışmaları sürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

"Bu proje kentimizdeki işsizliği önemli bir seviyede azalacaktır"

Van'ın en büyük sorunun işsizlik olduğunu, projeyle bunun kısmen giderileceğini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu proje kentimizdeki işsizliği önemli bir seviyede azalacaktır. Devletimizin bu bölgede verdiği ciddi teşvikler var. Bununla birlikte sanayici, iş adamlarımızın da talepleri oluşuyor. Batıda tekstil alanında faaliyet yürüten ciddi firmalar var. Merkezini veya ikinci bir üretim merkezini buraya taşımak istiyorlar. Şuanda Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 hektarlık alan üzerinde kurulması planlanan tekstilkent projemiz var. Bu proje en az 15 bin insanın çalışmasına imkan sunacak.

Altyapısı birkaç aya kadar bitecek. İstekli firmalar var. O firmalar kendi fabrikalarını kuracak. İlk etapta 100 hektarlık alandan 42 tekstil fabrikasının kurulacağı 60 hektarlık kısmın altyapısını yapıyoruz. Geri kalanını da inşallah önümüzdeki süreçte de burası dolduktan sonra çalışmalarına başlayacağız. Pandemi süreci, bu süreci biraz duraklattı. Fakat kısa bir sürede yoğun çalışma ile burada fabrikaların yapıldığını göreceğiz."

Bilmez'e, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, OSB Başkanı Mehmet Aslan eşlik etti.