Uzmanlardan bayram alışverişi uyarısı: Son dakika fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram alışverişi yapacak tüketicilerin, maddi ve manevi açıdan olumsuzluk yaşamamaları adına bazı kritik noktalara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Bayram öncesi dönemlerde gıda, şekerleme, tatlı, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda talep artışı yaşandığını ve "bayram indirimi", "bayram fırsatı" gibi adlarla cazip kampanyalar düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, "Talebin arttığı bu dönemler ne yazık ki bazen fiyat dalgalanmaları ve fırsatçı davranışların da gündeme geldiği dönemler olabilmektedir. Bu nedenle hem tüketicilerin hem satıcıların hem de denetimden sorumlu kurumların daha dikkatli ve sorumlu davranması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bayram alışverişi yaparken 'son dakika' fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı." dedi.

Kılıç, alışverişin ihtiyaç temelli olması gerektiğinin altını çizerek, özel günlerde tüketicilerin reklam, kampanya ve psikolojik satış tekniklerinin etkisiyle gereksiz tüketim alışkanlıklarına yönelebildiğini dile getirdi.

"Bilinçli tüketici piyasayı düzenleyen güce sahiptir"

Kılıç, özellikle böyle dönemlerde etiket fiyatlarının dikkatle kontrol edilmesi, fiyat karşılaştırmalarının yapılması ve kampanya adı altında sunulan satışlara temkinli yaklaşılması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar gereksiz tüketimden kaçınmalı. Unutulmamalıdır ki bilinçli tüketici sadece kendisini değil, piyasayı da düzenleyen en önemli güce sahiptir. Bayramlar esnaf kültürünün ve ticari ahlakın en çok hatırlanması gereken zamanlardır. Bu dönemlerde esnaflardan temel beklentimiz, talep artışını fırsatçılığa dönüştürmemeleri, haksız fiyat artışlarından kaçınmaları, etiket ve kasa fiyatı uyumuna dikkat etmeleri, kaliteli ve güvenli ürün sunmalarıdır. Unutulmamalıdır ki güven kaybedilirse ticaret de zedelenir."

Ticaret odalarının da böyle günlerde önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu kuruluşların üyelerini ticari etik, fiyat istikrarı ve tüketici güveni konusunda uyarmaları gerektiğini aktardı.

Kılıç, bayram öncesi piyasalarda oluşabilecek olumsuz algıları önlemek için sektör içi özdenetim mekanizmalarının çalıştırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haksız fiyat artışı, etiketsiz satış, yanıltıcı kampanyalar ve güvenli olmayan ürünler konusunda denetimlerin artırılması hem tüketici güvenini hem de dürüst esnafı koruyacaktır. Denetim sadece cezalandırma amacıyla değil, piyasada adil rekabet ve güven ortamını sağlamak için yapılmalıdır. Bayram öncesinde bazı ürünlerde keyfi fiyat artışları yapıldığını gelen şikayetlerden gözlemliyoruz. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi ya da Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden şikayette bulunulmalı."