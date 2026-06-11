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Dünya
AA 11.06.2026 11:02

CNN: İran-ABD görüşmeleri rayında ilerliyor

ABD'li yayın kuruluşu CNN, dün geceki saldırılara rağmen ABD ile İran arasındaki görüşmelerin rayında ilerlediğini yazdı.

CNN: İran-ABD görüşmeleri rayında ilerliyor

CNN'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için yapılan görüşmeler, gece boyunca süren müzakerelerin ardından hala planlandığı gibi ilerliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlatıldığı duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

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