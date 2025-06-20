Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.06.2025 07:21

Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." denildi.

Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Bankanın faiz kararını değerlendiren uzmanlar, TCMB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Uzmanlar, para politikasına ilişkin ana mesaj cümlesinde 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.' ifadesinin çıkarılıp, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır' ifadesine geri dönülmesini önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlanabileceğine yönelik bir hazırlık olarak değerlendirdi.

ETİKETLER
Faiz Merkez Bankası
Sıradaki Haber
İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:29
Hafta sonu hava nasıl olacak?
07:23
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
06:14
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
05:20
Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alacak
04:57
İngiltere ve ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı
04:48
İsrail'in İran'a saldırılarında 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti
İstanbul'da ay manzarası
İstanbul'da ay manzarası
FOTO FOKUS
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ