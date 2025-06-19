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Ekonomi
AA 19.06.2025 16:41

Merkez Bankası rezervleri 159,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar artışla 159 milyar 288 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 159,3 milyar dolara yükseldi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 13 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 438 milyon dolar artışla 72 milyar 744 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 70 milyar 306 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 970 milyon dolar artışla 85 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 543 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolardan 159 milyar 288 milyon dolara yükseldi.

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