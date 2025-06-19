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Ekonomi
AA 19.06.2025 16:10

Bakan Bayraktar, İran'dan doğal gaz sevkiyatının devam ettiğini belirtti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazda ana tedarikçilerinden İran'ın gaz sevkiyatına devam ettiğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, İran'dan doğal gaz sevkiyatının devam ettiğini belirtti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazda ana tedarikçilerinden İran'ın gaz sevkiyatına devam ettiğini söyledi.

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen, "Küresel enerji pazarı: Üretici ve tüketicilerin arasında dengeyi bulmak" başlıklı panelde konuştu.

Enerji sektöründe uygun maliyetle arz güvenliğini sağlamayı önemsediklerine işaret eden Bayraktar, "Bunu da belirsizliklerin had safhada olduğu bir bölgede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Son beş yılda bile pandemi, iklim ve tedarik zincirleri krizlerinin yanı sıra bölgemizde bir savaşın ardından başka bir savaş çıktı." diye konuştu.

Bayraktar, söz konusu zorluklar ışığında enerji piyasasında güvenliği sağlamak için farklı yaklaşımlar gerektiğini anlatarak, "Enerji arzındaki çeşitlendirme de bizim için kilit role sahip. Jeotermal enerjide dünya dördüncüsüyüz. Hala petrol ve doğal gaza da ihtiyacımız var. Rosatom'la da Akkuyu'daki nükleer enerji projemizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinop ve Trakya bölgelerinde ilave nükleer santral projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerjide de önemli adımlar atıldığını kaydeden Bayraktar, "2035 itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kapasitemizi dört kat artırmayı planlıyoruz ve aynı zamanda enerjimizi etkin bir şekilde de kullanmak istiyoruz. Nükleerde de kapasitemizi 2050'de 20 gigavata çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile kısa sürede 4 milyon haneye gaz sağlanacağını ve yeni bir süreç ile ABD'li ortaklarla kaya gazı üretimi yapılacağını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin, Somali ve Nijerya gibi çeşitli bölgelerde de enerjide somut adımlar attığını anımsattı.

İsrail-İran geriliminin enerji arzına yönelik yarattığı risklere ilişkin konuşan Bayraktar, şunları kaydetti:

"İran, Türk pazarı için ana doğal gaz tedarikçilerinden. Eskiden petrolde de ana tedarikçilerdendi. Hala doğal gaz tedarik ediyorlar. Bu gaza ihtiyacımız var. Talebimiz muhtemelen bu yıl 60 milyar metreküpe ulaşacak ve 60 milyar metreküp oldukça büyük bir miktar. Avrupa'da en çok gaz tüketen dördüncü ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye pazarına bu gazı sağlamak için ilave hacimlere ihtiyacımız var. İşte bu nedenle yatırım yapıyoruz."

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