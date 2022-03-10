Sulanabilir tarım alanlarının artması tarımsal hasıla açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda hem üreticinin karlılığı hem de dekar başına veriminin artması sağlanacak. Sulu tarıma geçilmesiyle kuru arazide ekilen ürünlerin yanında, artık yağlı tohumlu bitkiler, mısır ve diğer bitkiler de ekilebilecek. Tarımsal üretimin artması gıda güvenliğinin sağlanması için de önem arz ediyor.

DSİ verilerine göre, 2021 kurak bir yıl olmasına rağmen hizmete alınan depolama tesisleri ve doğru sulama yöntemleriyle bu alanda çok ciddi sıkıntı yaşanmadı ve sulama sezonları başarıyla tamamlandı.

Sulamaya açılan alanda hedef aşıldı

2021 yılında 54 baraj, 39 gölet ve bent, 32 yer altı depolama tesisi,16 hidroelektrik santrali (HES), 24 içme suyu tesisi, 104 sulama tesisi, 158 taşkın koruma tesisi ve 3 atık su arıtma tesisi tamamlandı. Böylece hedeflenen 389 tesisin çok üzerinde bir rakamla 430 tesis bitirilmiş oldu. Öte yandan 2021 yılında 44 toplulaştırma faaliyeti de sonuçlandırıldı.

Tamamlanan tesislerle, 1 milyar 470 milyon metreküp su depolanırken 157 bin hektarlık hedefe karşın 160 bin hektar alan sulamaya açıldı.

DSİ, 1 milyon 258 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasını tamamladı, 174 milyon metreküp içme-kullanma suyunu da temin etti. Yapılan yatırımlarla, 321 megavat kurulu güçle yıllık 1 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesi devreye alındı.

Su yatırımlarına ayrılan ödenek arttı

Bu yıl ise su yatırımlarına ayrılan ödenek 2021 yılına göre yüzde 33,24 artarak 20,4 milyar liraya ulaştı. Yatırım bütçesinin 13,15 milyar lirası tarım, 3,72 milyar lirası enerji, 2,45 milyar lirası içme suyu sektörlerine ayrılırken, 1,1 milyar lirası kırsal alan planlaması için kullanılacak.

DSİ, bu yıl da 46 barajı, 18 gölet ve bendi, 53 sulama tesisini, 15 içme suyu tesisini, 3 atık su tesisini, 50 yer altı barajı ve 10 HES'i tamamlayarak hizmete sunmayı öngörüyor.