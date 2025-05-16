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Ekonomi
TRT Haber 16.05.2025 09:42

Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 102 milyon liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

 

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