Ankara
Ekonomi
AA 08.01.2026 12:58

Ulusal Staj Programı'na 16 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ulusal Staj Programı için 6 Ocak'ta başlayan başvuruların 16 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

Ulusal Staj Programı'na 16 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ocak'ta "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda duyurduğu Ulusal Staj Programı'na başvurular aynı gün itibarıyla başladı.

"İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" temasıyla hayata geçirilen programa başvurular, "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet sitesinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İŞKUR bünyesinde yürütülen programla, gençlerin iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması ve mesleki deneyim kazanmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisini kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla buluşturan program sayesinde gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve staj imkanlarının tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Başvuru şartları

Ulusal Staj Programı'na 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar) başvurabilecek.

Başvuru yapacak adayların, Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor.

Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora adayları da Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olma koşuluyla programa başvuru yapabilecek.

Başvuruların sona ermesinin ardından adayların yeterlilik puanları değerlendirilecek. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak.

İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden, sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.

Geçen yıl 400 binin üzerinde başvuru alan Ulusal Staj Programı başvurularında bu yıl ciddi artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

