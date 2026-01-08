Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.01.2026 12:51

Muğla geçen yıl 227 bin 807 kruvaziyer yolcusunu ağırladı

Muğla'nın turizm merkezleri, geçen yıl yüksek kapasiteleri ve lüks imkanları dolayısıyla "yüzen otel" olarak nitelendirilen 162 kruvaziyerle gelen 227 bin 807 yolcuyu ağırladı.

Muğla geçen yıl 227 bin 807 kruvaziyer yolcusunu ağırladı

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye dev kruvaziyerlerin de rotasında yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla'ya 2024'te 145 kurvaziyer gelirken geçen yıl bu sayının 162'ye yükseldiğini söyledi.

Kruvaziyer turizmi açısından iyi bir sezonun geride bırakıldığını belirten Toprak, "Geçen yıl Bodrum'a 116, Marmaris'e 43 ve Fethiye'ye 3 kruvaziyerle toplam 227 bin 807 turist geldi. Kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı. 2026 yılında da yine bu artış oranlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Kruvaziyerle gelen turist para harcıyor"

Kruvaziyerle gelen turistlerin vakitleri kısıtlı olduğu için turizm merkezlerinin önemli uğrak noktalarını gezdiğini dile getiren Toprak, "Kruvaziyerle gelen turist para harcıyor. Gelen turist gemisinden indiği andan itibaren ilimize ve ülkemize ciddi anlamda kazanç sağlatıyor. Muğla'da kruvaziyer turizmi giderek artıyor." diye konuştu.

Muğla'nın deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra son yıllarda kültür turizmiyle de öne çıktığını, bundan dolayı "yüzen oteller" ile gelen turistlerin de ilgisini çektiğini ifade eden Toprak, özellikle Avrupa ülkelerinden kruvaziyer turizmine yönelik bir yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Toprak, gelen yolcuların çoğunun Alman, daha sonra ABD'li ve İngiliz ağırlıklı olduğunu, gemilerde ayrıca Avusturya, İtalya ve Yeni Zelanda'dan da yolcular bulunduğunu söyledi.

Tarihi yerleri gezip alışveriş yapıyorlar

Bodrum'a gelen yolcuların genellikle kentteki tarihi alanları Bodrum Çarşısı'nı ve Bodrum Kalesi'ni gezdiğini ifade eden Toprak, Marmaris'e gelenlerin ise çoğunlukla Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezmeyi tercih ettiğini, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ettiğini dile getirdi.

Toprak, bazı yolcuların da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdiğini, bir kısmının da günübirlik turlarla Kaunos Antik Kenti, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı'nı gezdiğini söyledi.

Fethiye'ye gelen turistlerin de kent çarşısının yanı sıra ilçedeki plajlara gittiğini belirten Toprak, bazı turistlerin ise ören yerleri, Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi turlarına katıldıklarını kaydetti.

ETİKETLER
Muğla Turizm Turist
