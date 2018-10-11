Ulaşımda mega projeler yap-işlet-devret ile şahlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha güvenli, kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetinin sunulması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarındaki 3 bin 443 projede çalışmaların devam ettiğini dile getiren Turhan, söz konusu projelerin önemli bir kısmını YİD modeliyle yürüttüklerini açıkladı.

Turhan, Türkiye genelinde yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarına dikkat çekerek, "Bu projelerin finansmanı için yurt dışından 15 milyar euro'luk kredi temin edildi" diye konuştu.

Ülkeyi ulaşım konusunda hub haline getirecek söz konusu mega projelerin birer birer hayata geçirildiğini vurgulayan Turhan, YİD projelerinin başında yer alan Türkiye'nin gurur projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete gireceğini anımsattı.

Turhan, Çanakkale Boğazı geçişini de içinde bulunduran Malkara-Gelibolu-Lapseki Otoyolu çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, Marmara Bölgesi'nde ulaşımda ring oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2022'de hizmete gireceğini ifade etti.

Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun da YİD modeliyle hayata geçirilen önemli projelerden biri olduğunu ifade eden Turhan, bu projenin de 2020'de vatandaşların hizmetine girmesi için yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Turhan, İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, İzmir-Çandarlı otoyollarında aynı modelle çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Ana hedef muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak"

Türkiye'nin artık kendi kendini finanse eden bir ekonomik güvenilirliğe gelmenin sağladığı avantajlarla ulaştırma projelerinde YİD modelini kullandığını vurgulayan Turhan, yeni YİD projelerini gelecek dönemde ihale edeceklerini ve önemli projeleri bu yöntemle yapacaklarını dile getirdi.

Turhan, kamu finansmanını kullanmadan, ödenekleri diğer alanlarda değerlendirerek yatırımları sürdüreceklerini belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında kamuoyuna 'çılgın proje' olarak lanse edilen Kanal İstanbul Projesi'nin kanal kısmını YİD ya da yap-kirala-devret modelleriyle hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan Kanal İstanbul Projesi'nde kanal üzerine Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak köprüler ise kamu kaynağıyla yapılacak. Yine aynı programda yer alan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli de aynı şekilde YİD modeliyle hayata geçirilecek mega projeler arasında yer alıyor."

Türkiye'ye son dönemde yapılan bazı dış kaynaklı saldırılar nedeniyle kamuoyunda özellikle olumsuz algı oluşturmak amacıyla "yatırımların aksadığı, gecikeceği ve hatta duracağı" yönünde iddialar ortaya atıldığına dikkat çeken Turhan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Turhan, Bakanlığın yatırım bütçesini kullanırken etkin ve verimli olmasını öncelediklerini ifade ederek, "Ulaştırma camiası olarak ana hedefimiz, daha iyi, daha faydalı hizmet vermek, ülkemizi geleceğe hazırlamak, gelecekte muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaktır" dedi.

Kaynak: AA