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TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Hasan Yücel atandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde oluşturulan Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü'ne Hasan Yücel getirildi.
Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü görevine atanan Yücel, yeni görevine 2 Kasım'da başladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesinde meslek hayatına başladı.
2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.
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