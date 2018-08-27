Turşuluk salatalık çiftçinin yüzünü güldürdü

Gördes ilçe merkezinin yanı sıra Güneşli, Şeyhyayla, Dalgır, Salur, Benliali başta olmak üzere 15 mahallede üretimi yapılan turşuluk salatalığın hasadı sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalardan çuvallara toplanan salatalıklar 4 ayrı elekten geçiriliyor. Salatalıklar daha sonra kasalara konularak firmalara teslim ediliyor.

Eylül ayının sonuna kadar sürecek salatalık hasadında yöre halkının yanı sıra Demirci'ye bağlı Kulalar, Kovancı ve Yeşildere mahallelerinden kadınlar da çalışıyor.

Kilosu 2 lira 20 kuruş

Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, ilçenin başlıca geçim kaynağı olan turşuluk salatalık üretiminin yıldan yıla arttığını belirtti.

Bu yıl yaklaşık 10 bin ton üretim yapıldığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Her yıl üretim kapasitemizin arttığı salatalıkta bu yıl fiyat artışı üreticimizi memnun etti. Üreticimizin yanı sıra yöreye çalışmak için gelen bayanlara 70 lira yevmiye ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 1 lira 70 kuruştan alınan salatalık, bu yıl 2 lira 20 kuruştan alınıyor. Rekoltemiz bu yıl 10 bin ton civarında. Hedefimiz salatalık üretimini Gördesimizin her kesimine yayarak 25 bin ton rekolteye ulaşmak."

Yurt dışına ihraç ediliyor

Salatalık üretimi yapan Şeyhyayla Mahalle Muhtarı Ali İltemir ise, mahallesinde herkesin salatalık ektiğini, günlük 70 ton civarında salatalık hasadı yaptıklarını belirterek "Salatalıklarımız başta Almanya olmak üzere, yurt dışına gidiyor. Fiyattan üretici olarak memnunuz. Yöremize özellikle Demirci ilçesi mahallelerinden çok sayıda bayan geliyor. Günlük 70 lira ile 8 saat çalışarak para kazanıyorlar" dedi.

Kaynak: AA