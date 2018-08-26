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Güzellik için 6 ayda 270 milyon dolarlık ithalat

Türkiye'nin makyaj ve cilt bakım malzemelerinden oluşan kozmetik ürünleri ithalatı, yılın ilk yarısında yaklaşık 270 milyon doları buldu.

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Güzellik için 6 ayda 270 milyon dolarlık ithalat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde makyaj ve cilt bakım malzemeleri, parfüm ve deodorant, saç ürünleri, manikür ve pedikür malzemeleri, vücut losyonları, krem ve yağlar gibi kalemlerden oluşan kozmetik ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,27 artarak 269 milyon 225 bin 408 dolara yükseldi.

Makyaj ve cilt bakım malzemeleri ithalatı başı çekti 

Kozmetik ürünleri içinde en fazla ithal edilen grup vücut losyonları, kremler ve yağlar oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat, yılın ilk yarısında 67,2 milyon doları buldu.

Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 52,7 milyon dolar, parfüm, kolonya ve tuvalet suları için 47,9 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 29,5 milyon dolar ve deodorantlar için 19,4 milyon dolar ödendi.

Fransa ithalatta lider

Türkiye'nin Haziran sonu itibarıyla en fazla kozmetik ürün ithal ettiği ülke 64,4 milyon dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi yaklaşık 48 milyon dolarla Almanya, 32,1 milyon dolarla Polonya, 20,3 milyon dolarla İtalya ve 15,9 milyon dolarla ABD takip etti.

Bu dönemde Fransa'dan en çok ithal edilen kozmetik ürünü 21,1 milyon dolarla makyaj ve cilt bakım malzemeleri olurken, Almanya'dan 15,3 milyon dolar ve ABD'den 4,6 milyon dolarlık vücut losyonu, krem ve yağ, Polonya'dan 14,1 milyon dolarlık parfüm, kolonya ve tuvalet suyu, İtalya'dan 6,7 milyon dolarlık göz makyaj malzemesi getirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: TÜİK, parfüm, makyaj, ithalat, cilt bakım, Kozmetik
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