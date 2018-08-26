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THY bayram tatilinde 2 milyondan fazla yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatilinde 10 gün boyunca gerçekleştirilen 15 binin üzerindeki seferle 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşındığını açıkladı.

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THY bayram tatilinde 2 milyondan fazla yolcu taşıdı

17 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatilinde, kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun talep gösterilince, hava yolu şirketlerinin doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi bayram tatilinde ek seferler düzenledi.

THY, Kurban Bayramı için yurt içi ve dışında 164 ek sefer koyarken, 17-26 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte 2 milyon 340 binin üzerinde yolcu taşıdı.

15 binin üzerinde uçuşla 2 milyon 340 bin yolcu taşındı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya sitesi Twitter'dan, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.


 

Kaynak: İHA

Etiketler: yolcu, Türk Hava Yolları, THY, kurban bayramı tatili
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