Kurban Bayramı yaklaşırken yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok uygulamayı da vatandaşların kullanımına sunuyor.

Bakanlık, temmuz ayı itibarıyla yeni geliştirilen Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygulamasını vatandaşın kullanımına açtı.

Bu mobil uygulama sayesinde sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpe numarasını girerek sorgulama yapan vatandaşlar, alacakları kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı bilgileri ile "Ana Uygunluk Durumu" ve sevk edilmesi istenen hayvanların "Sevk Uygunluk Durumu" ile ilgili bilgileri anlık öğrenebilecek.

[Fotoğraf: AA]

Cep telefonlarına indirebilen TÜRKVET mobil uygulamasıyla yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine gelmesine gerek kalmadan hayvanlarına ait kayıtları takip edebilmesi ve daha sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması ile kurum iş yükünün de hafifletilmesi hedefleniyor.

"Kurbanlığın hayat hikayesini cep telefonundan öğrenme imkanı"

Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, Tarım ve Orman Bakanlığının temmuz ayında uygulamaya koyduğu TÜRKVET mobil uygulamasını anlattı.

[Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül]

Eskiden hayvan alacak vatandaşların HaySag mobil uygulamasını kullandığını belirten Çiftgül, "Bakanlık bu uygulamayı daha da geliştirip ileri götürerek TÜRKVET mobili devreye koydu. Böylece içerisinde hayvanın hayat hikayesi olan, aşılama çalışmalarını ve hayvana ait bilgileri gösteren uygulama oldu" dedi.

Çiftgül, satın alınacak kurbanlık hayvanın küpe numarasının mobil uygulamaya yazılmasıyla hayvanın tüm bilgilerinin ekrana yansıyacağını söyledi.

Kurbanlığın sevke uygun olup olmadığı da öğrenilebilecek

Erhan Çiftgül, TÜRKVET mobil uygulamasıyla hayvanın sevk edilme durumunun da öğrenilebildiğine işaret ederek, bu uygulamanın alıcı ve satıcının Türkiye'nin dört bir yanına götüreceği hayvanın sevke uygunluğunu da öğrenebilmesine imkan sağladığını aktardı.

Söz konusu uygulamanın hem hayvan alıcısına hem de satıcısına birçok açıdan fayda sunduğuna dikkat çeken Çiftgül, "TÜRKVET uygulamasıyla vatandaşlar, küpe numarasından sorgulattığı hayvanın dişi ise anne olup olmadığı, en son ne zaman doğurduğu, yaklaşan ve sonraki tahmini doğum tarihi gibi durumları kolaylıkla görebilecek" dedi.

Bakanlığın geliştirdiği TÜRKVET mobil uygulaması, Android ve IOS marketlerden akıllı telefonlara yüklenerek kullanılabilecek.