Parçalı Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.09.2023 10:36

Türkşeker fabrikalarına 613 işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkşeker fabrikalarına 613 işçi alınacak
[Fotograf: TRT Haber]

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Geçici işçilerin 288'i mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81'i bilgisayarlı makine teknisyeni, 81'i makine teknisyeni, 80'i kimya teknisyeni, 27'si makine bakım onarım teknisyeni, 21'i elektrik teknisyeni, 15'i tarım makinaları teknisyeni, 10'u inşaat teknisyeni, 5'i bilgisayar teknisyeni, 2'si mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 2'si metal teknolojisi teknisyeni ve 1'i endüstriyel otomasyon teknisyeni olarak istihdam edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 89,71 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Türkiye’de kurulacak doğal gaz merkezi Rusya için stratejik önem taşıyor
11:11
Orta Vadeli Program'la yerli yazılım firmaları destekleniyor
11:04
Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı
11:08
Temmuz ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
11:12
10 Soruda G20 Liderler Zirvesi
10:46
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 10'dan fazla arttı
Daniel Fırtınası Yunanistan'ı vurdu
Daniel Fırtınası Yunanistan'ı vurdu
FOTO FOKUS
6 gün enkaz altında kalan Makbule öğretmen proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
6 gün enkaz altında kalan Makbule öğretmen proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ