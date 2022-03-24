Son yıllarda kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ne bu yıl Zorlu Performans Sanatları Merkezi ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek programda Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde toplamda 7 ödül verilecek.

Jürinin 120'den fazla dosya üzerinden yaptığı değerlendirme sonucu her kategoride 3 aday finale kaldı. Finalistlerin arasından kazananlar cuma gecesi ödüllerine kavuşacak.

"Kadınlarımızın çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının kamuoyunda kadınların başarı hikayelerini daha görünür kılmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında merakla beklendiğine dikkat çeken Dönmez, "Son yıllarda her sektörde kadın istihdamının artığını görüyoruz. Bunların başında da ne mutlu ki enerji sektörü geliyor. Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor" dedi.

Salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini bulacak.