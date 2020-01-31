Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın son çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu.

Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizmde ziyaretçi sayısı 2019 yılında yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 oldu. Bunların yüzde 86,2'sini yabancılar, yüzde 13,8'ini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.