Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken 2019 yılında yüzde 84,6 oldu.