Çin dışındaki ülkelere yayılmasıyla artık küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, Çin başta olmak üzere dünya ekonomilerini etkilemeye başladı.

Koronavirüs nedeniyle Çin ürünlerine ilgi azalırken, Türk ürünlerine talep 5 kat artış gösterdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Yurt dışı müşterilerin 'Çin'den gönderilir' yazan ürünlere talepleri azalınca 'Türkiye'den gönderilir' yazan ürünlere olan taleplerinde 5 kat artış yaşandığını gözlemliyoruz." dedi.

Ekmekçi, uzmanların, Çin'deki koronavirüsünün kargo paketleri ile taşınmasının mümkün olmadığını belirtmesine karşın sosyal medyada yapılan paylaşımlardan dolayı tüketicilerin Çin'den gelen kargolara temkinli yaklaştığını söyledi.

Ekmekçi, "Virüsün oradan buraya gelme riskinden önce, Çin'deki karantina ve iç durumlardan kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanacak aksaklıkların bizi olumsuz etkilemesi daha olası gözüküyor." ifadelerini kullandı.