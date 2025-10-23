Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde yeni dönem

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işbirliği projeleri, AR-GE ve yenilik destekleriyle Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini artırmayı planlıyor.

Böylece uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip bir teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturulması ve Türkiye'nin teknoloji girişimcileri için bir çekim merkezi konumuna getirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda dijital dönüşümden inovasyon hızlandırıcı programlara, rekabet öncesi işbirliği desteklerinden sanayiye yönelik teknolojik ürünlerin desteklenmesine kadar çeşitli mekanizmalar devreye alınıyor.

Bilim ve teknolojide yenilik kapasitesinin artırılması hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi'nin uygulanması için teknolojik yol haritaları da hazırlanıyor.

Teknogirişim rozetli girişim sayısında hedef 12 bin

Bunların hayata geçirilmesiyle teknogirişim rozeti verilen girişim sayısının 1000'den gelecek yıl 5 bine, 2027'de 10 bine ve 2028'de 12 bine ulaştırılması öngörülüyor.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısının da 12 bin 250'den 2026'da 13 bin 250'ye, 2027'de 14 bin 500'e ve 2028'de 15 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Henüz hiç tamamlanan projesi bulunmayan teknoloji geliştirme bölgelerinde gelecek yıl 7 bin projenin bitirilmesi amaçlanıyor. Tamamlanan proje sayısının 2027 yılında 7 bin 200'e ve 2028'de 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında kurulan yüksek hızlı şarj istasyonu sayısının da gelecek yıl 250 olması bekleniyor.

TechVisa Programı'nda hedef 125 girişim

Turcorn (unicorn) adaylarına terzi işi desteklerin verildiği Turcorn 100 Programı'na kabul edilen girişim sayısında bu yıl hedef 40 iken bunda ilerleyen dönemde artış bekleniyor. Bu kapsamda programdan yararlanan girişimci sayısının gelecek yıl 80'e, 2027'de 120'ye ve 2028'de 160'a çıkması öngörülüyor.

Türkiye TechVisa Programı ise teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan girişimler özel program olarak öne çıkıyor.

Programdan yararlanan girişim sayısında üç yılda artış bekleniyor. Bu yıl 50 olan rakamın gelecek yıl 75'e, 2027'de 100'e ve 2028'de 125'e ulaşması hedefleniyor.

AR-GE merkezi sayısı 1555'e çıkacak

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik AR-GE ve yenilik destekleriyle Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesinin de artırılması planlanıyor.

Bu doğrultuda AR-GE merkezi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde desteklenecek programlarla AR-GE personeli sayısının gelecek üç yılda 4 bine yükseleceği tahmin ediliyor.

Halihazırda 1360 olan faaliyetteki AR-GE merkezi sayısının gelecek yıl 1420'ye, 2027'de 1485'e ve 2028'de 1555'e çıkması bekleniyor.

Söz konusu dönemde tasarım merkezi sayısının 424'e ve teknoloji geliştirme bölgesi sayısının 108'e yükselmesi öngörülüyor.