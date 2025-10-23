Küresel piyasalar negatif seyrediyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya açıklamaları, ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD'li şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Trump yönetiminin, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracatı sınırlamayı değerlendirdiğine ilişkin haberler risk iştahının azalmasında etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin karışık mesajlar vermesi de belirsizliği artırırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle görüşmek üzere Malezya'ya gideceğini bildirdi.

Analistler, Bessent'in müzakere amacıyla Malezya'ya gitmesinin ticaret gerilimini bitirme noktasında önemli bir adım olduğunu ifade ederken, konuya ilişkin nihai bir uzlaşıya varılmadığı takdirde belirsizliklerin yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Trump, Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı

Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD Başkanı Trump Budapeşte'de yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, zirveyi iptaline gerekçe olarak, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerinin sinyalini verdi.

Bu gelişmelere paralel olarak, ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgularken, "Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

ABD piyasaları yarın açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor

Bu gelişmelere ek olarak, ABD'de bütçe yetersizliğinden kapanan federal hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. ABD'de hükümetin kapanması 23. gününe girerken, bütçe tasarı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor.

Son olarak, dün ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Demokratlar, Cumhuriyetçilerin geçici finansman tasarısının 54'e karşı 46 oyla tekrar reddetti.

ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı kamu kurumu verilerindeki aksama ABD Merkez Bankasının politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltırken, ülkede yarın açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisinin Fed'in faiz indirim beklentilerini değiştirebileceğini ifade ederek, son haftaların en önemli göstergelerinden olan istihdam verilerindeki aksamanın da öngörülebilirliği azalttığını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler gücünü korunurken, bankanın gelecek yıl 3 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Altında düşüş devam ediyor

Bu arada başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli metal grubunda salı günü başlayan satıcılı seyir, yeni işlem gününde de devam ediyor.

Altındaki yükseliş serisi, ons bazında 4 bin 400 dolar olan teknik direnci aşmayı başaramaması, dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle bozuldu. Salı günü sert düşüşün izlendiği altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 99 dolardan kapandı. Yeni işlem gününe de düşüşle başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 85 dolar seviyesinden alınıp satılıyor.

Alternatif kıymetli metal yatırım aracı olarak görülen gümüşte de benzer bir görünüm öne çıkıyor. Dün yüzde 0,5 değer kaybıyla 48,45 dolara düşen gümüşün ons fiyatı, yeni işlem gününde 0,2 azalışla 48,36 dolardan işlem görüyor.

Analistler, kıymetli metaller tarafında denge arayışının öne çıktığını ifade ederek, son dönemlerde altın ve gümüş tarafındaki yüksek hacimli alış ve satışların sert dalgalanmalara yol açtığını söyledi.

Tahvil piyasalarında ise alış ağırlıklı seyir 4. işlem gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,95'e geriledi. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 99,1'de bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD'nin Rus petrol şirketlerine yaptırım açıklamasının ardından yüzde 2,2 artışla 64,3 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Nasdaq endeksi yüzde 0,93 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,71 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyretti

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırabilmesi için elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması gerektiğini söyledi.

AB'de enerji altyapısının iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden von der Leyen, bu alana daha fazla fon aktarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öte yandan, bölgede Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, sürekli ve kararlı baskıyla Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceklerini ve bunun ardından müzakerelerin başlayabileceğini düşündüklerini söyledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,74 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Asya tarafında artan ticaret gerilimlerine yönelik endişeler ve ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım adımlarına yönelik beklentilerle negatif bir seyir izleniyor.

Küresel gelişmelerin etkisiyle bölgedeki risk iştahı da azalırken, Güney Kore ve ABD'nin bir ticaret anlaşmasına ulaşabileceğine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bugün yaptığı açıklamada ABD ile ticaret görüşmelerinin biraz zaman aldığını ancak, rasyonel bir anlaşmaya ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düştü.

Öte yandan, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

Dolar/TL, dün 41,9750'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satılarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.