AA 23.10.2025 10:00

Borsa İstanbul güne 10.584,59 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 10.584,59 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne 10.584,59 puandan başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,50 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,12 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 1,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yanı sıra ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamasının ardından negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satılarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu ifade etti.

