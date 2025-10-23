Tesla’nın karı rekor gelire rağmen düştü

Şirketin eylül sonunda biten üç aylık dönemdeki geliri geçen yıla göre yüzde 12 artarak 28 milyar dolara (yaklaşık 21 milyar euro) ulaştı. Ancak aynı dönemde Tesla’nın net kârı yüzde 37 geriledi. Bu düşüşte, gümrük vergileri ve araştırma giderlerinden kaynaklanan ek maliyetler etkili oldu.

Kasım ayında yapılacak genel kurulda, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk’a verilecek ve değeri 1 trilyon dolara ulaşabilecek yeni maaş paketi oylanacak.

Yatırımcı güveni ve rekabet baskısı

Sonuçların açıklanmasının ardından Tesla hisseleri borsada yüzde 3,8 değer kaybetti. Şirketin yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık piyasa değeri, son dönemde Musk’ın Tesla’yı yapay zekâ ve robotik alanında küresel bir lidere dönüştürebileceği beklentisiyle yükselmişti.

Ancak Tesla’nın ana gelir kaynağı hâlâ araç satışları olmaya devam ediyor. Bu alanda da Çinli rakipler BYD gibi markalarla sert bir rekabet yaşanıyor. ABD’de eylül sonuna kadar 7.500 dolara varan vergi indiriminden yararlanmak isteyen tüketicilerin oluşturduğu yoğun talep, Tesla’nın satışlarını kısa süreli artırdı. Fakat aynı dönemde Ford ve Hyundai daha yüksek satış artışları kaydetti.

Yeni modeller ve artan maliyetler

Tesla, çeyrek dönem içinde Çin’de büyük ilgi gören altı koltuklu Model Y versiyonunu piyasaya sürdü. Ayrıca beş yıl faizsiz kredi ve sigorta desteği gibi teşviklerle alıcıları cezbetmeye çalıştı.

Şirket, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı ithalat vergileri nedeniyle son çeyrekte 400 milyon dolardan fazla ek maliyetle karşılaştı. Tesla Finans Direktörü Vaibhav Taneja, yapay zekâ çalışmalarına yönelik Ar-Ge harcamalarının da yükseldiğini ve bu artışın süreceğini söyledi.

Ekim ayında Tesla, ABD’deki teşviklerin sona ermesiyle satışları artırmak için Model Y ve Model 3’ün daha ucuz versiyonlarını tanıttı. Ancak bu yeni modeller yatırımcıları tatmin etmedi ve hisselerde düşüş devam etti.

Şirketin uygun fiyatlı araç sunmakta yavaş davranması, rekabette geride kalmasının başlıca nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.