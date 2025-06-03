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Ekonomi
AA 03.06.2025 09:25

Türkiye'nin sulama altyapısına 757,1 milyon euro yurt dışı finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye'nin sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankasından 757,1 milyon euroluk finansman temin edildi.

Türkiye'nin sulama altyapısına 757,1 milyon euro yurt dışı finansman

Türkiye'nin yurt dışından uygun koşullu finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında 757,1 milyon euro tutarında kredi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamındaki kredi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) tahsisli sağlanacak ve proje DSİ tarafından yürütülecek.

Toplam kaynak 1 milyar euroyu aştı

Proje, yine DSİ tarafından yürütülen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin devamı niteliği taşıyor. Halihazırda proje kapsamında bankadan 317,3 milyon euro tutarında dış finansman temin edildi.

Yeni finansmanla birlikte Türkiye'nin sulama modernizasyonu için bankadan 1 milyar euronun üzerinde dış finansman sağlanmış oldu.

Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi'yle seçili sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla daha iyi sulama hizmeti sunulması hedefleniyor. Ayrıca, su iletim verimliliğinin iyileştirilmesi, sulama birliklerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bir sulama modernizasyon programının hazırlanması amaçlanıyor.

"İşbirliğimiz güçlü şekilde sürdürülecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankası ile tarım ve kırsal kalkınma sektöründeki ortaklığının uzun yıllara dayandığını ve yıllar boyunca verimli sonuçlar alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alandaki başarılı işbirliğimiz önümüzdeki süreçte de güçlü şekilde sürdürülecektir. Orta Vadeli Program'la da uyumlu olarak sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek ülkemizin tarım alanındaki potansiyelinin desteklenmesi, gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla güçlü ilişkilerimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her geçen gün daha da artarak devam etmekte, uygulanan program destek görmektedir."

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Tarım Üretimi
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