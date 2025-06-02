Parçalı Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.06.2025 23:51

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni uçuş rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 1 Haziran'da 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni uçuş rekoru
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

ETİKETLER
Sabiha Gökçen Havalimanı
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi kalıcı hale getirmek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
23:33
Beyaz Saray: Trump, Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık
23:47
Zelenski'den Rusya ile ateşkes için liderler düzeyinde görüşmeye yeşil ışık
22:31
Yunanistan'da Batı Nil virüsüne karşı uyarı
23:18
KKTC'de koalisyon hükümetindeki 3 parti ortak adayları Cumhurbaşkanı Tatar'a desteklerini açıkladı
22:31
Bakan Kurum "Minik DOA'lar" animasyonunu paylaştı
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
FOTO FOKUS
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ