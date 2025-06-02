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Ekonomi
AA 02.06.2025 14:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomide dengeli büyüme sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerileme, programımızın başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomide dengeli büyüme sürecek

Yılmaz, sosyal medya hesabından, mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında arttığını, yıllıklandırılmış ihracatın 265,5 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdükleri politikalar sayesinde bu yılın ilk 5 ayında ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artırmayı başardıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerileme Programımızın başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Dezenflasyona yönelik programımızı kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi içinde ekonomimizin dinamizmini güçlendirmeye; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Ekonomik Büyüme İstihdam Ticaret
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