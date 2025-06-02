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Ekonomi
AA 02.06.2025 13:07

Otomotiv endüstrisinden mayısta 3,9 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisinden mayısta 3,9 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

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