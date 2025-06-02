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Ekonomi
AA 02.06.2025 12:12

Türkiye'nin süt ve süt ürünleri 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'de ambalajlı süt ve süt ürünleri ihracatında artış hedeflenirken, peynir, dondurma, tereyağı ve UHT süt gibi ürünler başta Orta Doğu ve Asya olmak üzere 100'den fazla ülkeye gönderiliyor.

Türkiye'nin süt ve süt ürünleri 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Uluslararası Süt Federasyonunun (IDF), "1 Haziran Dünya Süt Günü"nü sürdürülebilir beslenmenin temeli olarak tanımladığını söyledi.

Türkiye'nin, küresel ligde önemli bir süt üreticisi olduğuna işaret eden Çallı, süt ve süt ürünleri sektörünün, ülkenin ekonomisine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

"Süt ürünleri ihracatımız yaklaşık 500 milyon dolar oldu"

Çallı, süt ve süt ürünleri ihracatının dalgalı bir seyir izlediğini vurgulayarak, "Süt ve süt ürünleri ihracatında artan bir ivme yakalamayı hedefliyoruz. 2024 yılı itibarıyla süt ürünleri ihracatımız yaklaşık 500 milyon dolar oldu. Peynir, dondurma, tereyağı ve UHT süt gibi ürünler, başta Orta Doğu ve Asya olmak üzere 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 42 tesisimiz, AB'ye ihracat yapabiliyor. Bu başarının arkasındaysa hijyenik, izlenebilir ve ambalajlı üretim yapan sanayi tesislerimizin, uluslararası standartlardaki yatırımları, üretim gücü yatıyor." ifadelerini kullandı.

İhracatı artırmak için çiğ süt kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Çallı, süt ürünleri ihracatı artınca çiğ sütte üretim fazlasının ortadan kalkacağını kaydetti.

"Sektörün ihracatı daha da yukarı taşıma potansiyeli var"

İhracatın, 2021 ve 2022 yıllarında 500 milyon doları aştığını hatırlatan Çallı, sektörün mevcut ihracatı daha da yukarı taşıma potansiyeli olduğunu vurguladı.

Çallı, sektörde yapılan ithalatın ise ihracata göre düşük seyrettiğini ifade ederek, geçen yıl 102,7 milyon dolar, bir önceki yıl ise 130,7 milyon dolarlık ithalat olduğunu aktardı.

Süt sektörünün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürekli denetlendiğinin altını çizen Çallı, tüketicilerin denetimi yapılmış ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini dile getirdi.

Çallı, sütlü içeceklerin ve atıştırmalıkların, yaş grubu fark etmeksizin geniş bir tüketici kitlesine hitap ettiğini sözlerine ekledi.

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