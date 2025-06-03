Gürbulak'ta kömüre emdirilmiş 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

"Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapma" vizyonuyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Uzmanlaşmış personel ve gelişmiş risk analiz sistemleriyle yürütülen hedefleme çalışmaları neticesinde, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada, kömür yükünün arasına emdirilmiş vaziyette 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk Lirası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik engelleme verilerinde tarihi bir rekor kırıldığı vurgulandı.

Tüm zamanların en yüksek engelleme rakamlarına ulaşıldı

Buna göre, haziran ayında ulaşılan seviyeyle birlikte, Gürbulak'ta gerçekleştirilen son yakalamayla toplamda; 17 ton 144 kilogram uyuşturucu, 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu rakamların, bir önceki döneme göre yüzde 234'lük bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, yasa dışı ticaret süreçlerine ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.