Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2002 yılında 19 megavat olan Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün ağustosta 10 bin megavatı aştığını belirtti.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti;

Rüzgar ekip enerji biçmeye devam ediyoruz. 2002’de 19 megavat olan rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulu gücümüz Ağustos’ta 10.000 megavatı aştı. Türkiye’nin rüzgarı yerli teknoloji öncülüğünde esmeye devam ediyor.