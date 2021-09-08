Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aştı
Türkiye'nin temiz enerji kurulu gücü içinde hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteye sahip rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2002 yılında 19 megavat olan Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün ağustosta 10 bin megavatı aştığını belirtti.
Bakan Dönmez, şunları kaydetti;
Rüzgar ekip enerji biçmeye devam ediyoruz. 2002’de 19 megavat olan rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulu gücümüz Ağustos’ta 10.000 megavatı aştı. Türkiye’nin rüzgarı yerli teknoloji öncülüğünde esmeye devam ediyor.
Rüzgar ekip enerji biçmeye devam ediyoruz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 8, 2021
2002’de 19 MW olan RES kurulu gücümüz Ağustos’ta 10.000 MW’ı aştı.
Türkiye’nin rüzgarı yerli teknoloji öncülüğünde esmeye devam ediyor. pic.twitter.com/Luwk6dGb0n
Etiketler: Yenilenebilir Enerji Rüzgar Enerjisi Fatih Dönmez
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