Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.12.2025 10:29

Türkiye'nin risk primi 2018'den bu yana en düşük düzeyde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'nin risk primi 2018'den bu yana en düşük düzeyde

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
"Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 tutuklama
10:48
Balıkesir'de öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı
10:45
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda
10:43
Avustralyalı Bakan Wells: Sosyal medya yasağını örnek almak için temasa geçen liderler var
10:25
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
10:01
BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ