Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 51,8 18 artarak milyar 912 milyon 314 bin dolara çıktı.

Türkiye, ağustosta İspanya'ya gerçekleştirdiği ihracatta aylık bazda rekor seviyeye ulaştı.

İspanya'ya gerçekleştirilen dış satım, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 artarak 807,1 milyon dolara yükseldi.

İspanya temmuzda da Türkiye'nin değer bazında ihracatını en çok artırdığı ülke olmuştu. İspanya, geçen ay Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 4'üncü ülke olarak da kayıtlara geçti.

Ağustosta en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 453 milyon 959 bin dolarla Almanya, 1 milyar 160 milyon 893 bin dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 127 milyon 870 bin dolarla ABD oldu.

İspanya, geçen ay Türkiye'nin değer bazında ihracatını en fazla artırdığı 5'inci ülke olarak kayıtlara geçti. İspanya'ya dış satım, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 253 milyon 99 bin dolar artış kaydetti.

Türkiye'nin geçen ay değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ilk 4 ülke ise 460 milyon 556 bin dolarla ABD, 451 milyon 390 bin dolarla Birleşik Krallık, 370 milyon 545 bin dolarla Almanya ve 274 milyon 642 bin dolarla İtalya oldu.

Değer bazında gerçekleştirilen dış satımda en fazla azalış kaydedilen ülkeler ise 190 milyon 53 bin dolarla Suudi Arabistan, 51 milyon 267 bin dolarla Marshall Adaları ve 23 milyon 21 bin dolarla Norveç olarak belirlendi.

İspanya'dan en fazla hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne talep geldi

İspanya'ya geçen ay en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, İspanya'ya 248 milyon 852 bin dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü, 191 milyon 450 bin dolarla çelik, 97 milyon 478 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 65 milyon 736 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri izledi.

İspanya'ya ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler ise 148 milyon 914 bin dolarla çelik, 24 milyon 722 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 21 milyon 593 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 16 milyon 815 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 9 milyon 454 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu.

İspanya'ya en fazla İstanbullu şirketler dış satım yaptı

Ağustos ayında Türkiye'nin 61 ilinden İspanya'ya dış satım gerçekleşti.

İspanya'ya en fazla ihracat 409 milyon 369 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u, 100 milyon 508 bin dolarla Bursa, 61 milyon 223 bin dolarla İzmir, 60 milyon 509 bin dolarla Kocaeli ve 44 milyon 961 bin dolarla Hatay takip etti.

İspanya'ya değer bazında ihracatını en fazla artıran iller ise 130 milyon 638 bin dolarla İstanbul, 40 milyon 761 bin dolarla Hatay, 23 milyon 244 bin dolarla Kocaeli, 8 milyon 819 bin dolarla Bursa ve 7 milyon 757 bin dolarla Adana olarak belirlendi.