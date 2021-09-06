Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 6 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,826 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 6 Eylül’de gram altın 487 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 6 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 489,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 487,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.257 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.826 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de piyasa öngörülerinden kötü gelen iş gücü piyasası verilerinin, gelecekteki faiz artırım takvimini ötelediğine ilişkin beklentilerle altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün veri takviminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 487 lira 30 kuruşken satışı ise 487 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 793 lira satış fiyatı 798 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 6 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.826,31 dolar
Satış: 1.826,50 dolar
Gram
Alış: 487,30 lira
Satış: 487,50 lira
Çeyrek
Alış: 793,57 lira
Satış: 798,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.224,00 lira
Satış: 3.257,00 lira