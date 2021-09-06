Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,93 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.471,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, 1.484,95 puanla son beş ayın en yüksek seviyesini test ettiği geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,72 artışla 1.468,67 puandan tamamladı.