Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, dünya çapında açıklanan makroekonomik veriler, normalleşme sürecinde merkez bankaları cephesinde atılacak adımlara yönelik sinyal almayı zorlaştırıyor.

Enflasyonist baskıların sürdüğü ABD'de, geçen hafta iş gücü piyasası tarafında da tarım dışı istihdam 235 binle son 7 ayın en düşük artışını kaydetti. Bu durum her ne kadar piyasada ağırlıklı olarak fiyatlanan ve Fed yetkililerinin söylemlerinin de desteklediği varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanacağı beklentilerini değiştirmese de faiz artırım sürecinde aceleci davranılmayacağı görüşünü destekledi.

Avrupa tarafında da Euro Bölgesi'nde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamalarının salgın döneminde devreye alınan varlık alım programının tartışmaya açılabileceğine işaret etmesi, geçen haftanın öne çıkan gelişmeleri oldu.

ECB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Tüm bunlar pay piyasalarında yön arayışının sürmesini beraberinde getirirken, yeni haftada salı Euro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe ECB'nin faiz kararı ve cuma Almanya'da enflasyon ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri fiyatlamalar açısından kritik olacak. Yurt içinde ise bütçe dengesi ile işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Analistler, ECB'nin bu hafta faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelerin önemli olacağını, artan enflasyonist baskılar karşısında tahvil alımları konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi.

Dolar/TL düşüş eğilimini dördüncü haftaya taşıdı

Yurt içinde, geçen hafta açıklanan ikinci çeyrek büyüme ve ağustos ayı enflasyon verileri yakından takip edilirken, artan küresel risk iştahının yanı sıra görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif ayrışmanın devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi 1.484,95 puanla son beş ayın en yüksek seviyesini test ettiği haftayı yüzde 0,72 artışla 1.468,67 puandan tamamladı. Dolar/TL ise düşüş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyarak haftayı yüzde 0,38 değer kaybıyla 8,3229'dan tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında dolar/TL önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 8,3290'dan işlem görüyor.