Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 22:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin ekonomide yeni yol haritası açıklandı.
Orta Vadeli Program'a göre, enflasyonun 2022'de yüzde 9,8; 2023'te 8; 2024 yılında da 7,6 olması hedefleniyor.
Büyüme tahmini 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5,5 olarak yer aldı.
İşsizliğin bu yıl yüzde 12,6 olması bekleniyor. 2022'de işsizlik hedefi yüzde 12, 2023'te yüzde 11,4, 2024 ise yüzde 10,9 olarak tahmin ediliyor.
Orta Vadeli Program'a göre 2021'de enflasyonun yüzde 16,2 olması bekleniyor.
2022'de yüzde 9,8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7,6 olması öngörülüyor.
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