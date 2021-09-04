Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Hasan Basri Kurt, Kastamonu ve Sinop ağırlıklı yaşanan sel afetinde devletin hızlıca aksiyon aldığını belirtti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye giderek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurt, açıklamasında şunları kaydetti;

Hemen her gün farklı bakanlarımız ve ilgili birimler burada afeti yerinde görerek alınabilecek tedbirlerle vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yaptı. Can kayıpları tabii geriye çeviremeyeceğimiz en önemli unsur. Tekraren onlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Kayıpları olan ailelere tekrar sabırlar diliyorum.

KOSGEB olarak afetin hemen ardından Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile beraber buraya geldik. Hem Sinop hem de Kastamonu'da yerinde incelemelerde bulunduk. Ben de buraya tekrar gelip bugüne kadar yaptığımız işlemleri tekrar değerlendirmek üzere arkadaşlarımızla bir araya geldim.

"40 milyon lira civarında bir kredi hacmini oluşturmuş olacağız"

Bozkurt'ta geçici şube oluşturduk. Diğer ilçelerimizde de şubelerimiz geçici olarak oluşturuluyor. Vatandaşlarımız bize gelmesin biz vatandaşımıza gelip yerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere 100 bin liraya kadar cirosu olan esnafımıza 100 bin lira sıfır faizsiz bir yıl ödemesiz toplamda 3 yıl ödemeli bir kredi paketimiz var. Cirosu 100 bin liradan yüksek olan esnafımıza da 250 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz. Bu çerçevede toplamda burada 40 milyon lira civarında bir kredi hacmini oluşturmuş olacağız. Yine Sinop'ta da buna benzer bir rakam var. Bunu hızlı bir şekilde bankalar üzerinden vatandaşlarımız kullanabilecek. İşletme sermayesi olarak işlerine devam edebilmeleri için zarar ziyanlarını karşılamak üzere bunu kullandırmış olacağız.