Türkiye 60 yıllık hayaline adım adım ilerliyor.

İlk nükleer güç santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde yükseliyor. Akkuyu Nükleer Santrali tamamlandığında 4 bin 800 megavatlık güç ile Türkiye'nin kesintisiz enerji kaynağı olacak.

Türkiye'nin 2000 yılında 27,3 gigavat olan elektrik toplam kurulu gücü, 2019 yılı sonunda 3,5 kat arttı, 91,3 gigavat seviyesine ulaştı. 2050 yılına kadar elektrikteki kurulu gücün 150 gigavata çıkması hedefleniyor.

3. reaktörün temeli 10 Mart'ta atılacak

Türkiye'nin ilk nükleer santralinin yapımı, bu konuda tecrübeli olan Rusya'ya verildi. Hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010 yılında imzalandı, 3 Nisan 2018'de ise ilk harç karıldı.

4 reaktörden oluşan santralde reaktörlerin her biri 1200 megavat güce sahip. İlk 2 reaktörün inşası sürüyor.

Üçüncü reaktörün temeli ise 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı törenle atılacak.

[Fotoğraf: AA]

İlk reaktör 2023'te hizmete alınacak

Projenin inşaatında, modern teknolojinin sunduğu tüm imkanlar kullanılıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksin Kucherenko, "Şu anda denize sıfır bir pompa istasyonunun inşaatını yürütüyoruz. Bu istasyon 16 metre derinlikte yapılıyor. Aynı zamanda kıyı şeridinin güçlendirilmesini antifer dediğimiz özel beton bloklarla yapıyoruz" dedi.

İlk reaktör, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te hizmete alınacak. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar işletilmesi planlanıyor.

Santralin maliyeti 20 milyar dolar. 4 bin 800 megavatlık tam kapasite ile hizmet verdiğinde yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Bu rakam İstanbul'un enerji ihtiyacının tamamı, Türkiye'nin ise yüzde 10'u anlamına geliyor.

[Fotoğraf: AA]

Akkuyu inşaatında 8 bine yakın kişi çalışıyor

Akkuyu, dünyada "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeline göre gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi. Tahmini hizmet ömrü 60 yıl olan projeyi ilk 15 yıl Ruslar işletecek. Ancak inşaatında olduğu gibi çalışanların da çoğunluğu Türklerden oluşacak.

Kucherenko, inşaat sahasında yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığı bilgisini verdi.

"Çalışanların yüzde 80'i Türk. Son etaba geldiğimizde sahada çalışacak işçi ve uzmanların sayısının 12 bine çıkmasını bekliyoruz."

Santralde çalışmak üzere 600 Türk öğrenci, Rusya'da eğitime alındı. Personel yetiştirme programını tamamlayan 143 mezun, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ekibine katıldı. Şu anda 107 Türk öğrenci ise lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam ediyor.

Haber: Betül Öner

Kamera: Memiş Akçam

Kurgu: Ömer Özdoğan