Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK 42 personel alacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde (BİLGEM) 42 personel istihdam edilecek.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 1 memur, 2 Ar-Ge personeli, 11 teknisyen, 3 dağıtıcı, 5 şoför, TÜBİTAK'a ise 1 memur alınacak.
BİLGEM için engelli personel kontenjanında teknisyen, tekniker, yönetici asistanı, dağıtıcı kadrolarında 19 personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular İŞKUR'un web sayfası üzerinden yapılacak
Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek.
İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr/" üzerinden yapılacak.
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