Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.07.2025 18:03

Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin yaptığı ihracatta ağırlıklı olarak deniz yolu kullanıldı. Bu dönemde deniz yoluyla 74,5 milyar, kara yoluyla 41,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz yoluyla yapıldı. Bu yolla gerçekleştirilen ihracatın tutarı 74,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 71,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracatın içindeki payı yüzde 56,7 olarak gerçekleşti.

Taşıma şekline göre ihracatta ikinci sırayı kara yolu aldı. Ocak-haziran döneminde kara yoluyla yapılan ihracat 41,7 milyar olarak kayıtlara geçti. Kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 32 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu yolla yapılan ihracat 41,3 milyar dolar olmuştu.

Yılın ilk 6 ayında hava yoluyla yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13,3 milyar dolara ulaştı.

Demir yoluyla ihracatın bu dönemdeki seviyesi 973 milyon dolar oldu. Diğer yollarla yapılan ihracat ise 845 milyon dolar olarak hesaplandı.

İthalatta da deniz yolu zirvede

Söz konusu dönemde Türkiye 180,8 milyar dolarlık ithalat yaptı.

Deniz yoluyla gerçekleştirilen ithalat 97,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu taşıma şeklini 33,4 milyar dolarla kara yolu, 26 milyar dolarla hava yolu, 1,8 milyar dolarla demir yolu takip etti.

Diğer taşıma yöntemleriyle yapılan ithalatın tutarı ise 22,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
TÜİK İhracat
Sıradaki Haber
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli masum yavrulara yardım eli uzatmak derdindeyiz
18:37
Dışişleri Bakanlığı'nda üçlü görüşme
18:02
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi
17:58
KİT'lerde 99 bin 682 kişi görev yapıyor
17:42
ABD'de 2017'de görülen şimşek dünya rekoru kırdı
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ